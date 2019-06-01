بعد 3 ساعات من البحث.. انتشال جثة طفل من ترعة الذوات بالدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية اليوم، جثة طفل من ترعة "بحر الذاوت" بدائرة مدينة بني عبيد، بعد 3 ساعات من البحث عنه وشارك العشرات من شباب المدينة في البحث عنه.

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، تلقي إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمركز شرطة بني عبيد بغرق طفل في ترعة " بحر الذوات".

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلي مكان الحادث، وشارك العشرات من الشباب في البحث عن الطفل بالمياه، إلا أن تيار المياه جرفة إلي أسفل كوبري بني عبيد، وتبيت أنه يدعي "أحمد ياسر الكفرواي ، 8 سنوات" من مدينة بني عبيد.

وأكد شهود العيان أن الطفل نزل يملأ جردل بالمياه من الترعة فانزلقت قدماه وسقط بها ولارتفاع مستوي المياه جرفه التيار بعيد عن مكان السقوط.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.