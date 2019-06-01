قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن حديث "أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين دارا" ضعيف جدا، مؤكدا أن الوارد عن الرسول حديث "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه".

وأضاف "هاشم"، خلال حواره في برنامج "أحاديث الفتنة"، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على قناة "ten"، أن الجار هو الأقرب لجاره، وورد في هذا الشأن أحاديث كثيرة جدا، لكن التوصية بالجار حتى 40 دارا ضعيف جدا.

ودعا عضو مجمع البحوث الإسلامية، عامة المسلمين للاهتمام بجيرانهم، تنفيذا لوصية الرسول عليه الصلاة والسلام.