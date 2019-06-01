حرص عدد من أهالى قرية نجريج، مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، على فتح منازلهم أمام أهالي القرية، لمتابعة نهائي أبطال أوروبا، والذي يشارك فيه ابنهم محمد صلاح، ضمن صفوف نادي ليفربول.

كما تشهد "كافيهات" ومقاهي القرية تواجد العشرات من أهالي القرية، لمتابعة مجريات المباراة والتى تألق فيها نجلهم "مو" وأحرز هدفا حتى الآن من ضربة جزاء، ويأتي ذلك بعد غلق مركز شباب محمد صلاح، بسبب أعمال التطوير التي يشهدها الملعب من قبل وزارة الشباب والرياضة.

بينما يشاهد أقارب وأسرة اللاعب محمد صلاح، مباراة نهائي أبطال أوروبا، في منازلهم، حيث حرصت أسرة اللاعب على التواجد في المنزل ومتابعة المباراة مع أفراد العائلة فقط.