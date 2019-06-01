قروض من «الأهلى» بـ٧ مليارات جنيه لمشروعات تعليمية بالعاصمة الإدارية

كشف شريف رياض، رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى، أن مصرفه يخطط لزيادة محفظة القروض الموجّهة لمشروعات التعليم فى العاصمة الإدارية الجديدة إلى ٧ مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة. وأضاف «رياض» لـ«الوطن» أن حجم المحفظة الائتمانية الموجّهة لتلك المشروعات لدى أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية حالياً تبلغ ٣ مليارات جنيه، ويجرى دراسة قروض لمشروعات تعليمية جديدة بـ٤ مليارات جنيه.وشدّد رئيس «الائتمان» على اهتمام البنك الأهلى بتمويل مشروعات التعليم لما لها من مردود قوى على تنمية الإنسان والمجتمع والاقتصاد الوطنى ككل، موضحاً أن مصرفه يعكف على تنفيذ استراتيجية توسعية فى التمويل الموجّه لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد.

وقال «رياض» إن مصرفه يتعاون حالياً مع مجموعة بنوك عاملة فى السوق المحلية بترتيب قرض مشترك بمليار جنيه، لشركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير، بغرض إنشاء الجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، بالمشاركة مع بنوك «الشركة المصرفية العربية الدولية»، و«المصرى الخليجى»، و«التنمية الصناعية»، لتمويل 61.7% من التكاليف الاستثمارية البالغة 1.6 مليار جنيه.

1.6 مليار جنيه قرض مشترك لـ"الجامعة الأوروبية"

وتعد الجامعة الأوروبية فى مصر إحدى مؤسسات التعليم والبحث العلمى، تم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتقدم خدمات تعليمية باستضافة فروع من جامعات دولية، حيث وقعت اتفاقيات مع عدة جامعات ذات ثقل دولى، منها London school of economics، المصنفة رقم ٢ عالمياً.