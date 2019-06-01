قال هشام عبدالرزاق، لاعب فريق الشباب في نادي المقاولون العرب وشبيبة القبائل الجزائري سابقا، إنه لم يكن يتوقع أن يلعب أي من زملائه في الفريق بنهائي دوري أبطال أوروبا لكن "عملها أبو صلاح"، بحسب تعبيره.

وسجل نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح هدفا مبكرا من ركلة جزاء وقاد فريقه إلى إحراز لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بفوزه على مواطنه توتنهام بهدفين دون رد، في مدريد.

وأضاف زميل محمد صلاح في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "صلاح اجتهد وطور من نفسه كثيرا، وأشعر بالفخر والسعادة لما وصل إليه زميل ملعب وغرفة الملابس، وأتمنى له كل التوفيق".

وتابع هشام: "أتمنى أن يتفوق محمد صلاح على نفسه أكثر من ذلك، لأنه يستحق أكثر بسبب أخلاقه واجتهاده، ويرشح مرة أخرى لجائزة أفضل لاعب في العالم".

واختتم زميل صلاح حديثه: "خلال فترة اللعب في نادي المقاولون العرب كان محمد صلاح لا يغادر الملعب بعد التمرين ويتدرب بدنيا، ويسدد ضربات جزاء وضربات حرة على حارس المرمى حينها أحمد بدر رجب بعدما كنا نغادر مقر النادي".

وانفرد ليفربول في المركز الثالث التاريخي بعد ريال مدريد الإسباني الذي أحرز البطولة 13 مرة وميلان الإيطالي الذي حققها 7 مرات، بعدما كان يتساوى مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني.