قرر اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، إحالة مسؤولي مجلس مدينة الفيوم للتفتيش المالي والإداري، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة الإدارية، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

جاء ذلك، عقب إفطاره مع عمال نظافة مجلس مدينة الفيوم، وشكواهم من تأخر صرف رواتبهم حتى اليوم، بالمخالفة لقرارات وزارة المالية بشأن تنظيم وصرف الرواتب في المواعيد المقررة والمحددة خاصة رواتب مايو، والتي توافق عيد الفطر المبارك ورمضان المعظم.

وشدد محافظ الفيوم على اتباع ومراعاة صرف رواتب الموظفين في المواعيد المقررة حتى لا يتعرضوا للمساءلة، وتعهد محافظ الفيوم بحل المشكلة وصرف رواتبهم فورا.