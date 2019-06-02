شهدت الحلقة الـ27 من مسلسل "حدوتة مرة"، أحداثا مثيرة حيث قام "طارق" بتصفية أعمال شركته وكلف "كريم" بمباشرة مشروع مناقصة كومباوند التجمع، وزارت "دينا" "أحمد" في المستشفى للاطمئنان على صحته، فيما اتفقت "رنا" و"كريم" على زواجهما الذى وقفت "مروة" عقبة لإتمامه في الحلقات السابقة.

وعلى جانب آخر، قامت "مروة" بالضرب على إحدى السجينات فيتم معاقبتها وحبسها انفراديا، فلم تكتفِ بذلك بل تخطط للهرب من السجن وتستخدم إحدى المسجونات لتنفيذ خطتها.

يزور رجل الأعمال "محمود الحلوجي" "أحمد" في المستشفى الذى هو فى الأصل ابنه من "مروة" نتيجة علاقة غير شرعية، فيرفض الكشف عن صلته به ويبرر موقفه بأنه دخل غرفة خطأ.

تقوم "مروة" بحيلة داخل السجن وتتصل بـ"عماد" فى محاولة منها للوصول إلى أبنائها الذين باعتهم عن طريق "الخواجة إسحاق" فى الحلقات الأولى من المسلسل لعائلات ثرية، هربا من الفقر الذى كانت تعيش فيه، وهم جميلة ابنة الطبيب النفسي، وأحمد ابن المحامي نبيل أبو المكارم وزينب التى لم تعرف بعد.

مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق، ومجدى كامل، ومحمد شاهين، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسلمى أبو ضيف، وهاجر أحمد ومحمد أبو داوود.