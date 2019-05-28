تتوالى أحداث مسلسل حدوتة مرة فى حلقته الـ23، حيث دخل "عزت" الموظف شركة طارق التميمي، متخفياً فى حذر شديد لمكتب "كريم" للبحث عن ملف مناقصة التجمع، ليتمكن من سرقة، لكنه يغادر المكتب ويترك أثراً للجريمة خلفه فينسى هاتفه ويخرج بسرعة.

تتصل "مروة" بـ"عزت" فيرن هاتفه الذى نسيه فى المكتب ليكشف "كريم" سرقة الملف ويجد على الهاتف تسجيلات تتعلق باتفاق مروة وعزت على طارق وتدمير شركته فيرد على "مروة" بصفته "عزت" فتخبره بأن المبلغ المتفق عليه وهو 5 ملايين جاهز لتسلمه له في أي وقت، فيخطط لفضحها.

يفاجئ "عزت" بضياع هاتفه وأن الملف الذي سرقته ليس هو ملف المناقصة بل تصميمات وضعها "كريم" لمشروع آخر.

يخبر طارق "مروة" زوجته أن العمل فى مشروع التجمع سيبدأ خلال فترة وجيزة فتخطط للتخلص منه فى أقرب وقت.

مسلسل "حدوتة مرة" بطولة غادة عبدالرازق، وعبدالرحمن أبو زهرة، ومحمد شاهين، وسلمى أبو ضيف، ومجدى كامل، ويذاع على قنوات القاهرة والناس Lpc.