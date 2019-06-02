جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر بيانا حول هجومه على مواقع سورية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أسباب الهجوم الذي شنه، فجر اليوم الأحد، على مواقع عسكرية سورية، ما أدى إلى مقتل ثلاثة جنود وإصابة 7 آخرين.

وجاء في بيان صادر عنه، "أغار الجيش الإسرائيلي على عدد من الأهداف العسكرية داخل سوريا، ردًّا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين باتجاه جبل الشيخ شمال هضبة الجولان مساء أمس السبت".

وأضاف جيش الاحتلال: "لقد أغارت طائرات ومروحيات حربية على عدد من الأهداف العسكرية التابعة للجيش السوري وفيها بطاريتيْ مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز أس أه-2"، بحسب "سبوتنيك".

وأشار البيان إلى أنه جرى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال الغارات وفي أعقاب إطلاق قذائف مضادة لطائرات سورية دون رصد سقوط القذائف داخل إسرائيل، وحمل البيان السلطات السورية المسؤولية عن كل نشاط ضد إسرائيل، انطلاقًا من الأراضي السورية، مؤكدًا أنه سيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء.

وأكد البيان، أن جيش الدفاع سيواصل العمل ضد أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل وأنه ملتزم بحماية أمنهم.