قال مسؤول عسكري إيراني، "إن السفن الأمريكية في الخليج في مرمى الصواريخ الإيرانية".

وأكد "أن أي صدام سيرفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل"، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.