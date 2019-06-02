بحضور السيسي.. الأوقاف تحتفل بليلة القدر وتكرم 17 من حفظة القرآن اليوم

تحتفل وزارة الأوقاف، اليوم، بليلة القدر، في مركز مؤتمرات الأزهر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولفيف من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.

ويكرم خلال الاحتفالية 17 فائزا بالمسابقة العالمية الـ27 لحفظ القرآن الكريم، دورة الشيخ محمود خليل الحصري منهم 7 أفارقة ضمن 10 أجانب يتسلمون جوائزهم.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أنها خصصت ما يزيد عن مليون و200 ألف جنيه جوائز مسابقات القرآن الكريم لهذا العام، تشجيعًا على حفظ وفهم القرآن الكريم بمسابقة الأوقاف الدولية للقرآن الكريم.