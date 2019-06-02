نشر المطرب أحمد سعد مقطع فيديو، له أثناء أداء مناسك العمرة بمكة المكرمة.

وعلق "سعد" على مقطع الفيديو: "من داخل الكعبة الشريفة.. وفي عز الأمطار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".