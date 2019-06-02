أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ بالمحافظة، استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها والإعلان عنها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

وأكد مرزوق، ضرورة الاهتمام برفع مستوى النظافة ومراجعة أسلوب عملها مع تكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كافة المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأى مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كافة مطالب المواطنين وإفساح المجال أمام الاستمتاع بأوقات سعيدة خلال أيام العيد.

وكلف المحافظ مسؤولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء في الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وكميات كبيرة بمختلف المجمعات والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطنين.

وأشار إلى ضرورة تكثيف المرور على المحلات العامة والمجمعات والأسواق للتأكد من تواجد كافة السلع الضرورية وبأسعار مناسبة، خاصة الأسماك الطازجة والمملحة، موجهًا مسؤولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وذلك لاستقبال كافة الحالات المرضية المفاجأة، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، وتكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

كما شدد محافظ القليوبية، على رؤساء شركتي المياه والصرف الصحي والكهرباء، بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة لهما بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة، وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أي حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

كما كلف المحافظ مرور القليوبية، بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق، خاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط في الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.