أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، حالة الطوارئ القصوى، استعدادًا لاستقبال أول أيام عيد الأضحى المبارك صباح غد الثلاثاء الموافق 21 أغسطس الجاري.

وأوضحت الهيئة، في بيان صادر اليوم، أنه سيتم وذلك من خلال تأمين المحطات من الداخل والخارج وتأمين عربات قطارات السكة الحديد والمترو، لتوفير الحماية الأمنية للمسافرين، وإنتهاء الصيانات الشاملة للقطارات، وإلغاء إجازة القيادات لمتابعة حركة مسير القطارات، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أزمات تؤثر على حركة التشغيل.

من ناحيته، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة على الوجهين القبلي والبحري، مبينًا أن جميع الرحلات تسير بشكل منتظم ولا يوجد أي تأخير للرحلات، موضحا أن الهيئة تعمل على توفير كافة الخدمات المميزة للجمهور المسافر.

وأكد رسلان، فى تصريحات لـ"الوطن"، أن جميع قطارات السكة الحديد بحالة جيدة، وأنه تم عمل جميع الصيانات اللازمة للجرارات وعربات القطارات، مشيرًا إلى أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة القطارات لحظة بلحظة للتأكد من سيرها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

فيما أكد المهندس علي الفضالي، رئيس شركة مترو الأنفاق، أن جميع قطارات الخطوط الثلاثة للمترو جاهزة لاستقبال عيد الأضحى، ونقل جميع الركاب بين الخطوط الثلاثة، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز نحو 20 وحدة إسعاف بالمحطات لعلاج الحالات المرضية الحرجة والطارئة، موضحًا أن حركة القطارات منتظمة منذ صباح اليوم الإثنين الموافق 20 أغسطس الجاري، مشددًا على أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها.