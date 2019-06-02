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الأهلى يضم رمضان صبحى نهائياً بـ72 مليون جنيه

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بدء الأنشطة الصيفية لبرنامج الصحفي الصغير لطلاب مدارس صدفا بأسيوط

بدء الأنشطة الصيفية لبرنامج الصحفي الصغير لطلاب مدارس صدفا بأسيوط

السيسي يكرّم 17 من حفظة القرآن في العالم خلال احتفالية ليلة القدر

السيسي يكرّم 17 من حفظة القرآن في العالم خلال احتفالية ليلة القدر

محافظ القليوبية: تحية لسيدات مصر على دورهن المشرف عبر التاريخ

محافظ القليوبية: تحية لسيدات مصر على دورهن المشرف عبر التاريخ

القبض على "سيدة الحاويات" بالسويس بتهمة النصب

القبض على "سيدة الحاويات" بالسويس بتهمة النصب

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المرصد الفلكي في السعودية: رؤية الهلال الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة

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«مسيحى» يُهدى «كرسى أرابيسك» لمسجد.. «الله مواطنة»

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بوابة إلكترونية لتسويق منتجات «الأسر المنتجة» عبر العالم

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«المبشرون بالنجومية».. أسماء برزت فى دراما رمضان وتنتظرها «بطولة مطلقة»

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