قررت نيابة أكتوبر حبس الشاب المتهم بخطف طفل بسبب خلافات مالية مع والده على 150 ألف جنيه في الواحات، 15 يوما على ذمة التحقيق، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وكانت أجهزة الأمن في الجيزة، توصلت إلى حقيقة "فيديو" متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي بذبح "طفل"، لتقديمه قربانا للجن لفتح مقبرة أثرية.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، أنّ الواقعة عبارة عن "خطف" طفل، وأنّ شابا احتجزه بسبب خلافات مالية مع والده على قطعة أرض قيمتها 150 ألف جنيه، وأنّ المتهم استدرج الطفل واحتجزه في منطقة صحراوية، وحين شاهده الأهالي أبلغوا الشرطة التي انتقلت وألقت القبض على المتهم في منطقة الواحات البحرية.

وجاء في تحريات وتحقيقات المباحث التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والمقدم هيثم سكر رئيس مباحث الواحات البحرية، أنّ ما تردد بين الأهالي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاولة المتهم ذبح الطفل لفتح مقبرة أثرية وتقديمه قربانا للجن ليس له أساس من الصحة، وأنّ ما جاء في التحريات ومحضر الشرطة واعترافات المتهم بأنّ هناك خلافات بين المتهم مع شريكه "والد الطفل"، ورفضه إعطائه مستحقاته المادية التي تقدر قيمتهما بـ150 ألف جنيه، ما دفعه لخطف نجله واحتجازه في الصحراء، وتم التحفظ على المتهم وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم لمدة على ذمة التحقيقات، ونسبت النيابة تهمة احتجاز وخطف شاب دون وجه حق، ولا تزال التحقيقات مستمرة.