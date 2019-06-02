قررت نيابة بولاق الدكرور، حبس المتهمة بإلقاء جثة طفلها في صندوق قمامة بجوار سنترال ناهيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وذكرت التحريات والتحقيقات أنّ المتهمة تخلصت من جثة طفلها عقب ولادتها لعدم اكتمال نموه، وطلبت النيابة تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وأوضحت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنّ بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لقسم شرطة بولاق الدكرور، بالعثور على جثة طفل حديث الولادة، وانتقلت قوة أمنية من مباحث الجيزة، تحت قيادة العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث غرب الجيزة، والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، وتبيّن أنّ الجثة لطفل "ذكر" حديث الولادة يرتدي ملابسه، وعثرت القوات أثناء فحص الجثة، على قطعة ورقية مدون بها مستشفى بولاق الدكرور.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث، تحت إشراف العميد أسامة عبد الفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وتبيّن من خلال الفحص وفحص كاميرات المراقبة، وبفحص حالات الولادة، أمكن التوصل إلى حالة اشتباه المدعوة "داليا ح" 23 عاما، ومقيمة بمنطقة صفط اللبن، وضعت طفل متوفٍ لعدم اكتمال نموه.

وضبطت المتهمة وبمناقشتها تبين أنّها وراء الواقعة وتخلصت من جثمان الجنين بإلقائه في القمامة كونه "سقط حمل"، وجرى التحفظ عليها، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وبدأت استجواب والدة الطفل، للوقوف على ملابسات الواقعة.