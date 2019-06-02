أفاد المسؤول الاعلامي بدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس فراس الدبس، بأنّ نحو 1200 مستوطن بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، اقتحموا المسجد الأقصى المبارك اليوم، بحماية مشددة ومعززة من قوات الاحتلال الخاصة، في انتهاك صارخ لحرمة المسجد ولشهر رمضان الكريم، وفقًا لما ذكرته وكال الأنباء الفلسطينية "وفا".

وتصدى المصلون المعتكفون في الاقصى لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين بهتافات التكبير الاحتجاجية.

وتأتي اقتحامات اليوم تلبية لدعوة ما تسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم لمناسبة ما أسمته "يوم القدس" أو "توحيد القدس"، ويتبع هذه الاقتحامات بدءا من عصر اليوم وحتى ساعات متأخرة من الليل مسيرات ضخمة للمستوطنين ورقصات بأعلام دولة الاحتلال حول بوابات البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وسط إغلاقٍ شامل للعديد من الشوارع والطرقات الرئيسية في مدينة القدس، وانتشار واسع لقوات الاحتلال لحماية قطعان المستوطنين.

وكانت قوة معززة من قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت المسجد الاقصى المبارك صباح اليوم، وداهمت المصلى القبلي لإخراج المعتكفين منه بالقوة إلا أنها عادت وانسحبت منه، وأغلق المصلون أبواب المصلى، في حين انتشر المعتكفون في باحات المسجد الأقصى وصدحت حناجرهم بهتافات التكبير الاحتجاجية ضد اقتحامات جديدة واستفزازية للمستوطنين، واعتدت قوات الاحتلال على المصلين بالدفع والضرب وأصابت عددا منهم واعتقلت نحو 6 مصلين.

وأقدمت قوات الاحتلال على إغلاق أبواب المصلى القبلي في المسجد الأقصى بسلاسل حديدية، وأطلقت قنابل الغاز السامة على المصلين داخل المصلى، وفرضت حصارا عسكريا محكما على عشرات المصلين المعتكفين بداخله، علما بأنّ قوات الاحتلال أغلقت فجر اليوم بابي الأسباط وحطة، ومنعت المصلين من دخول مسجدهم بحجة أنّه لا يوجد اعتكاف اليوم بالأقصى.

في الوقت ذاته، اعتدى الاحتلال على حارس المسجد الأقصى المبارك خليل الترهوني بالضرب بصورة وحشية على رأسه، ولم تسمح للمسعفين من تقديم العلاج له لأكثر من ساعة، فيما احتجز حارس الأقصى عصام نجيب واحتجز هويته، وسلمه أمر استدعاء فوري لمركز الاعتقال والتوقيف "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

وطوال فترة الاقتحامات شهد المسجد المبارك توترا شديدا تصدى خلاله المصلون للمستوطنين بهتافات التكبير، في حين عززت قوات الاحتلال انتشارها في المسجد الاقصى لحماية الارهابيين.

يذكر أنّ أجهزة الاحتلال استبقت اقتحامات اليوم بحملة اعتقالات واسعة يوم أمس طالت 25 أسيرا محررا من مدينة القدس المحتلة.