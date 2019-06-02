أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عبر موقعها الرسمي، حاجتها لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي:

- رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية.

- مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، القليوبية، الدقهلية، الأقصر والجيزة.

- وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية.

وعلى الراغبين في شغل إحدى هذه الوظائف التقدم بطلب بديوان العام الوزارة في موعد أقصاه 25 يونيو الحالي، مرفقًا به:

1) بيان حالة وظيفية موضح به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والقدرة على إجادة اللغات الأجنبية، والمعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

2) بيان بأبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهة التي عمل بها مؤيدا بالمستندات.

3) اقتراحات تطوير العمل بالوحدة أو أحد أنشطتها الرئيسية.

4) عدد 2 صورة شخصية.

5) صورة بطاقة الرقم القومي.