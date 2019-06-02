أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم، القبض على أكثر من 70 شخصا حاولوا عبور القنال الإنجليزي في 8 قوارب صغيرة.

واعتبر وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في بيان، أنّ عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال بعد منتصف الليل يثير قلقا عميقا، مضيفا: "أتلقى تحديثا دوريا بشأن الوضع".

وأضاف جاويد: "أولئك الذين يختارون الإقدام على هذه الرحلة الخطيرة عبر أحد أكثر ممرات النقل البحري ازدحاما في العالم، يعرضون حياتهم لخطر شديد، وسأواصل بذل كل ما بوسعي لإيقافهم".

وزاد وزير الداخلية البريطاني: "اتفقت مع نظيري الفرنسي على خطة عمل مشتركة، وتم زيادة نشاط مركز التنسيق والمعلومات المشترك في كاليه"، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأردنية "بترا".