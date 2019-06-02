تابع الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، تنفيذ قرار تمكين استرداد لأملاك الدولة والخاصة بوزارة الري بمنطقة القنطرة البيضاء، مطالبًا بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة من أيدي المتعدين عليها، وتنفيذ القانون على جميع المواطنين، بالتعاون المستمر مع رجال الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ.

وأشرف محمد محمود أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، والقائم بأعمال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، على تنفيذ قرار تمكين واسترداد أرض لوزارة الري بمنطقة القنطرة البيضاء بجوار كوبري المرور، بحضور اللواء خالد إسماعيل، مساعد مدير أمن كفر الشيخ للأمن العام، وعدد كبير من رجال الشرطة ووزارة الري، لاستلام الأرض المتعدى عليها، وتنفيذ قرار التمكين.

وخلال تنفيذ القرار، حاول المعتدين الاعتراض، إلا أن قوات الشرطة سيطرت على الموقف، وتم تنفيذ قرار الإزالة وتمكين مديرية الري من أرضها.

يذكر أن محافظ كفر الشيخ، قد شدد على ضرورة استرداد أملاك الدولة، وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فضلًا عن مناشدة المواطنين الذين لم يسددوا قيمة الـ25% المستحقة لتقنين أوضاعهم بالسداد.