قال اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، إنه سيتم تسيير من 400 لـ600 أتوبيس لخدمة ركاب وجمهور بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتي تنطلق قريبا.

وأضاف "علي" لـ"الوطن" أن الأتوبيسات ستنطلق من جميع المياديين الرئيسية بالقاهرة الكبرى، لتوصيل الجمهور إلى الاستادات التي تستضيف البطولة، سواء استاد القاهرة او السلام.

وأوضح أن قيمة التذكرة لركوب الأتوبيسات الخاصة بخدمة البطولة تبلغ 5 جنيهات، فضلا عن وجود اشتراك شهري سيعلن عنه محافظ القاهرة لركوب أتوبيسات الخدمة الخاصة لنقل الجمهور، وسيكون بـ75 جنيها طوال الشهر، لتشجيع الجمهور والتيسير عليهم.