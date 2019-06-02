محافظة الجيزة: 469 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

أنهت محافظة الجيزة استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث خصصت 469 ساحة لأداء المواطنين صلاة العيد بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن قيام مديرية الأوقاف بتعيين خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة صلاة، مؤكدا على توجيه الهيئة العامة للنظافة للقيام بحملات بمحيط المساجد وساحات الصلاة ورفع المخلفات منها أولا بأول مع تخصيص فرق نظافة للمرور على الساحات للتأكد من نظافتها إضافة إلى إلغاء الإجازات لعمال النظافة والسائقين والمشرفين في قطاعات النظافة والحدائق ومحطات المناولة.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني والنزول للشارع لمتابعة حالة النظافة والإشغالات والتصدي لمخالفات البناء بحزم بالإضافة إلى إزلة أي إشغالات من محيط المساجد والساحات مع تكثيف حملات رفع الإشغالات خلال أيام العيد بالشوارع الرئيسية والمناطق الشعبية والميادين لعدم السماح بوجود أي تعديات تعكر فرحة العيد على المواطنين.

وأعلن المحافظ عن رفع حالة الطوارئ بكافة القطاعات الخدمية والمرافق، حيث وجه شركه مياه الشرب والصرف الصحي باستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، والتعامل الفوري معها وصيانة الشبكات والتأكد من جاهزيتها لتلاشي أي مشكلات خلال فترة العيد.

وأكد المحافظ، على شن حملات تموينية من خلال لجان تم تشكيلها تضم مديرية ومباحث التموين والصحة والطب البيطري للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والشوادر والمصانع والمطاعم ومحلات بيع الأسماك واللحوم للتأكد من سلامة الأغذية والمنتجات التي يتناولها المواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

ومن جانب آخر، حرص محافظ الجيزة على تفقد عددا من المجمعات الاستهلاكية بنطاق المحافظة للوقوف على السلع المطروحة وجودتها وأسعارها حيث تفقد المحافظ المجمع الاستهلاكي بشارع أحمد عرابي بحي العجوزة، رافقه اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد.