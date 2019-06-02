أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعدادات إلى الدرجة القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة، وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وعقد غرف العمليات بكل الوحدات المحلية لمتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك .

وأكد المحافظ تشديد التواجد الأمني بمحيط المنشآت الحيوية بالمحافظة والميادين العامة والمتنزهات وأماكن تردد المواطنين من أول أيام العيد، حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، وتشكيل لجنة للمرور المستمر مكونة من قيادات المصالح الحكومية من مديريات وهيئات وشركات ومؤسسات، على مدار الـ24 ساعة.

ووجه بتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، ورفع درجة الاستعداد بالإدارات والمرافق العامة، وتشكيل فرق للطوارئ بمرافق المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، مع تشكيل غرفة عمليات للمتابعة، ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات، ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية في النيل.

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات على الأسواق والمخابز، والتأكد من توافر الخبز طوال أيام العيد، وشن حملات مفاجئة على المطاعم و سلاسل "السوبر ماركت"والجزارة ومحلات بيع "الكحك" لضبط السوق، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة، برئاسة سكرتير عام المحافظة اللواء يسري خضر، خلال عطلة عيد الفطر المبارك، وتتلقى الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال العيد.