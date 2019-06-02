قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه لم يصدر منه أي إساءة واحدة خلال خطاباته منذ توليه الرئاسة، مضيفًا: "في عز ما كنا بنبقى مجروحين لم تخرج مني إساءة واحدة، وهاتو خطاباتي من 5 سنين، وكنت ببقى زعلان أوي من الإعلام بتاعنا، لو كنا بنحب دينا مكنتش أحب ده يحصل".

وأضاف السيسي خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، "نحتفل اليوم معا بليلة القدر التي هي خير من ألف شهر وأنزل الله القرآن الكريم هداية للناس رحمة للعالمين ومنهاجًا يحفظ للناس حقوقهم وأعراضهم وأموالهم ودمائهم ويبين لهم واجبتهم، وأتوجه إلى الله أن ينعم على الوطن الغالي بالخير والرخاء وينعم على الإنسانية جمعاء بالأمن والاذدهار".

وتابع السيسي: "أتوجه لشعب مصر العظيم والشعوب العربية والإسلامية، وأدعوهم لاستلهام روح المناسبة المفعمة بكل معاني الخير، وأود أن أرحب ضيوف مصر الأعزاء مهنئًا حفظة كتاب الله بهذه النعمة، مؤكدا أن تمامها التحلي بأخلاق القرآن الكريم وفهم معانيه، وتفيذ تعاليم كتاب الله السمحة".

واستكمل السيسي: "ما أحوجنا اليوم للاقتداء بالرسول الكريم الذي كان يتحلى بخلق القرآن، وأتوجه بالتحية والتقدير لعلماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف منارات العلم الوسطي القائمين على تصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقي الذي يواجه التشدد الفكري".

وأقيمت حتفالية ليلة القدر، بقاعة مؤتمرات الأزهر بمدينة نصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء والسياسيين والنواب، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب.

وكرم الرئيس السيسي حفظة القرآن الكريم، الفائزين بمسابقة وزارة الأوقاف، ومنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.