أعلن الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تسليم مجموعة جديدة من المتعافين من تعاطي المخدرات شيكات بقيمة 160 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، ومساعدتهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى.

وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم، يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، مثل مشروع "سوبر ماركت " بقيمة 80 ألف جنيه، ومشروع قطع غيار وإكسسوار موتوسيكلات، بقيمة 80 ألف جنيه، في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج، والدمج المجتمعي للمتعافين، كأفراد نافعين في المجتمع. ‪

‬وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، اليوم أنه يتم توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات، من خلال مبادرة "بداية جديدة"، لإقراض المتعافين من تعاطي وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الانفاق على أسرهم.

وأشارت إلى أن قيمة إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين، بلغت ما يقرب من مليون و760 ألف جنيه حتى الآن، وأضافت أنه وفقا للبروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبنك ناصر الاجتماعي، فإنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن 16023، من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم.

وتابعت أن ذلك يعد أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، ليتم تلقي أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها، ومساعدتهم في تمويلها حيث تم تنفيذ بعض المشروعات.