قال الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، إنّ الأزهر سعد بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مكة أول أمس، مضيفا: "الكلمة لامست جرح الأمة النازف بسبب ما ابتليت به من جماعة الإرهاب".

وأضاف الطيب خلال كلمته في احتفالية ليلة القدر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "يؤكد الأزهر طلبكم بوقف خطاب الإسلاموفوبيا"، وأضاف موجها حديثه للسيسي: "جزاكم الله عن المسلمين والإسلام خير الجزاء".

وطالب شيخ الأزهر، علماء المسلمين بالتكاتف لمكافحة الأكذوبة، مؤكدا أنّ الإسلام ما هو إلا دين الدعوة للسلام والتراحم.

وتابع الإمام الأكبر موجها حديثه للسيسي: "الأزهر يعلم ويقدر جديا ما تبذلونه من جهود كبيرة لتحقيق آمال شعب مصر وتطلعاته، ويقدر جهودكم في استعادة مصر دورها الرائد، ولا يخفى على أحد ما تمر به الأمتين العربية الإسلامية خلال الفترة الحالية"، وزاد: "الأزهر يدعمكم ويقدر جهودكم ويشد على أيديكم، ونسأل الله أنّ يعينكم على تحقيق آمال مصر".