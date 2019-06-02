حالة ذعر بـ"البندقية" أثناء محاولة سفينة ترفيه الرسو في ميناء

أثارت سفينة رحلات بحرية لدى وصولها إلى البندقية حالة هلع الأحد لدى اصطدامها برصيف ثم بمركب سياحي أثناء محاولتها الرسو في ميناء، كما ذكرت وسائل اعلام ايطالية، وتسبب الحادث في إصابة شخصين بجروح طفيفة ونقل اثنان آخران إلى المستشفى للخضوع لفحوص طبية. ولم تكشف جنسياتهم على الفور.

وأظهرت مشاهد فيديو صورها هواة نشرت على "تويتر" سياحا على اليابسة يحاولون الهرب أمام سفينة "إم إس سي أوبيرا" التي اصطدمت بالرصيف ثم بمركب "ميكيل أنجيلو" السياحي.

وذكرت صحيفة "إل كورييريه ديلا سيرا" أن الحادث الذي وقع في قناة جوديكا قد يكون نجم عن انقطاع أحد الكابلات التي تربط سفن الترفيه بالقاطرات التي تساعدها على الدخول في الممرات المائية. ما قد يكون جعل السفينة الإيطالية-السويسرية تعجز عن التوقف بسبب تيارات قوية دفعتها باتجاه الرصيف، و"إم إس سي أوبيرا" ترفع علم بنما ويمكنها نقل 2679 راكبا.