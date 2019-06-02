السيسي يعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر المبارك

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً بالعفو عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال 1440 هجرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم الأحد، وللأطلاع على نص القرار اضغط هنا