تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سير أعمال إنشاء صوامع للغلال بناحية الكسارة بمركز ومدينة الحسينية، والمقامة على مساحة 12 فدان بعدد 18 خلية وبسعة تخزينية 5 آلاف طن لكل خلية بإجمالي 90 ألف طن بتكلفة حوالي 250 مليون جنيه، تنفيذ شركة المقاولون العرب فرع الإنشاءات البحرية.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تضم 6 صوامع بطاقة تخزينية 252 ألف طن بالإضافة إلى تلك الصومعة ليصبح إجمالى عدد الصوامع بالمحافظة 7 صوامع وبطاقة تخزينية 342 ألف طن مما يجعل نسبة الفاقد تنعدم فى هذا المحصول الاستراتيجي وللقضاء على الشون الترابية وسوء تخزين القمح وتقليل نسبة الفاقد من الحبوب المخزنة لتعرضها للتلف بسبب العوامل الجوية حفاظًا على تلك السلعة الاستراتيجية.

وأكد تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للجهات المنفذة للمشروع لإستكماله ودخوله الخدمة وفقًا للجدول الزمنى المحدد لإنهائه ليعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جهته، قال علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الحسينية، إنه جارِ أعمال حفر 5 أنفاق فرعية لعدد 11 خلية، فضلًا عن إنشاء برج الروافع المسلحة بنسبة تنفيذ 5%.

يذكر أنه تم البدء في أعمال تنفيذ المشروع في شهر مارس الماضي 2019، ومن المقرر الانتهاء من المشروع ودخوله الخدمة نهاية شهر أبريل 2020م لخدمة العديد من المراكز والمدن المجاورة.