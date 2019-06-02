نظمت عدد من كليات جامعة المنيا، حفل إفطار جماعي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالفرق المختلفة، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، تأكيدًا على روح المودة والمحبة والترابط في جو أسري ممزوج بالنفحات الرمضانية.

ورفعت كلية الزراعة شعار الوحدة الوطنية بحفل لجميع أطياف الكلية من المسلمين والأقباط من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، احتفالًا بشهر رمضان، وبقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ونظمت كلية التربية الفنية حفل إفطارها الجماعي تحت شعار "رمضان يجمعنا"؛ ليجمع منتسبي الكلية في جو رمضاني يُقام لأول مرة منذ أن أُنشئت الكلية، ليكون بذلك المنطلق عادة رمضانية سنوية تجمع أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين على مائدة إفطار واحدة.

كما نظمت كلية الحقوق، حفل إفطار جماعي لطلابها، احتفالًا بمرور أربع سنوات على إنشاء الكلية وقرب تخرج أولى دفعاتها، وذلك تزامنًا مع امتحانات نهاية العام، وحرصًا من الكلية لنشر روح المودة والمحبة والترابط، وتأكيدًا على الميثاق الغليظ الذي يربط خريجي كلية الحقوق.

كما نظمت الكليات فقرات فنية قدمها طلاب الكليات، وأناشيد دينية وإبتهالات، وفقرات للفنون الشعبية.

شارك في حفل الإفطار؛ الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق، الدكتورة أمل أبو زيد عميدة كلية التربية الفنية، والدكتور عادل عبدالله عميد كلية الزراعة، الدكتور هاني فوقي العربي مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الكليات.