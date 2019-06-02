أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالدعم المستمر من وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتورة هالة زايد، واستجابتها السريعة بالعمل سد العجز في أطباء الرعاية الأساسية والأسنان والصيادلة والحجر الصحي على مستوى الوحدات الصحية والمستشفيات والمنافذ الحدودية.

وأضاف محافظ أسوان، أنه بدأ تنفيذ إجراءات تسلم وتوزيع الأطباء والصيادلة الجدد والتي من المخطط أن تضم 294 طبيبا بشريا من الذين لهم أمر تكليف على 224 وحدة صحية ومستشفى بجميع المدن والقرى والمناطق النائية، إلى جانب الأطباء المتواجدين من قبل بواقع 30 طبيب آخرين.

ولفت محافظ أسوان إلى أن حركة الأطباء الجدد ستشمل توزيع 12 طبيبا على منافذ مطار أسوان الدولي وميناء السد العالي النهرى والموانئ البرية بقسطل وارقين، فيما سيجرى توزيع 313 صيدليًا و532 طبيب أسنان أيضاً في الحركة نفسها، والتي ستسهم فى رفع جودة الخدمة الصحية للمواطن البسيط.

وقال الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن المديرية بدأت في إجراءات استلام تكليف أطباء الأسنان والبالغ عددهم 77 طبيبا من دفعة 2017 والذين جرى تكليفهم.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع الأطباء على وحدات ومراكز الرعاية الأساسية على مستوى المحافظة لينضموا إلى قطاع الأطباء العاملين بصحة أسوان.