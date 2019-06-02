قرر مجلس إدارة نقابة الإعلاميين برئاسة طارق سعدة، تولي أيمن محمد عدلي مهدي عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، رئاسة لجنة التدريب والتثقيف بنقابة الإعلاميين كأحد أدوار النقابة في الفترة المقبلة.

وأكدت النقابة، أن أيمن عدلي كلف باختيار أعضاء اللجنة من الكفاءات الإعلامية المصرية.

كما كلف بوضع خطة شاملة لإعداد جدول تدريبي للراغبين في العمل في المجال الإعلامي وبالتنسيق مع المؤسسات المصرية أو من خلال بروتوكولات مع عدد من مراكز التدريب المحلية والإقليمية والدولية.

يُذكر أنَّ أيمن عدلي عضو اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين مدير تحرير برنامج "صباح الخير يا مصر" يجري حوارات وثائقية على موقع "أخبار مصر" زميل كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وعضو مجلس أمناء المنتدى المصري للإعلام.