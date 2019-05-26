حصلت "الوطن" على صورة من المحضر الذي حرره نقيب الإعلاميين ضد قناة القاهرة والناس لامتناعها عن استلام قرار النقابة بوقف الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج شيخ الحارة.

وقال الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين، إن النقابة حررت محضرا بقسم شرطة ٦ أكتوبر ثالث، ضد قناة "القاهرة والناس" الفضائية، لامتناعها عن استلام قرار النقابة الخاص بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "شيخ الحارة" على شاشة القناة.

وأوضح أن القرار صدر، لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي، وعدم تقنين أوضاعها مع النقابة طبقا لنص المادتين "2 و19" من القانون 93 لسنة 2016 الذى يحظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد في جداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة.

كما قررت النقابة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من بسمة وهبة، وإدارة القناة الناس تطبيقا لنص المادتين "88 و 89" من القانون المشار إليه آنفا.

وتقضي المادة "88" بعقوبة الحبس والغرامة على كل من مارس نشاطا إعلاميا دون الحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة.

كما تقضى المادة "89" بعقوبات تصل إلى إغلاق الوسيلة الإعلامية، إذا سمحت لأحد الأفراد غير المقيدين بجداول النقابة أو غير الحاصلين على تصريح مزاولة بممارسة النشاط الإعلامي