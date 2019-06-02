لقيت ربة منزل، من مدينة الفيوم، مصرعها، وإصابة ابنتها، بحروق بالقدمين أثناء وجودها بجوار والدتها ومحاولتها إخماد النيران، في حريق نشب بمخبز بلدي منزلي أعلى سطح عقار، بشارع العامود بمدينة الفيوم، وفقا لبيان أمني، اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، بنشوب حريق بمنزل ومصرع ربة منزل، وإصابة ابنتها بشارع العامود بمدينة الفيوم.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث القسم انتقلت إلى مكان البلاغ، وتبين نشوب الحريق بمخبز بلدي منزلي أعلى سطح عقار مكون من 3 طوابق على مساحة 50م، ملك المواطن "حسن.ع.ا" (عامل بمديرية أوقاف الفيوم)، وأسفر الحريق عن مصرع زوجته "كريمة.ع.أ" (50 سنة-ربة منزل)، متأثرة بإصابتها بحروق بمعظم أجزاء الجسم، نتيجة إمساك النيران بملابسها أثناء إعدادها الخبز، وإصابة ابنتها "رباب.ح.ع" (20 سنة-ربة منزل)، بحروق بالقدمين أثناء وجودها بصحبة والدتها ومحاولتها إخماد النيران.

نقلت جثة المتوفية والمصابة لمستشفى الفيوم العام، وحرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2172 لسنة 2019م إداري قسم شرطة ثان الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.