دعا الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك ورئيس الكنيسة والجالية الكلدانية في جمهورية مصر العربية، لسحور الوحدة الوطنية في حدائق المطرانية العامرة، وذلك أمس السبت، الذي وافق الأول من يونيو، عيد دخول العائلة المقدسة مصر.

يأتى ذلك لأول مرة وكبادرة لتعميق الوحدة الوطنية في مصر، وتفعيل الحوار المسيحي الإسلامي الهادئ.

جاء ذلك بحضور الشيخ الدكتور محمد عبد العاطي، منسق بيت العائلة، الشيخ عاشور منطوق، رئيس مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الشيخ عبد العظيم جابر وحيدووفد من مشيخة الأزهر من قطاع الدعوى والإعلام الديني، الشيخ مصطفى صبحي، مفتش اوقاف النزهة الشيخ الدكتور أحمد علم الدين، إمام مسجد الكلية الحربية، الشيخ زكريا عرابي، إمام مسجد علي بن ابي طالب.

وحضر من أعضاء البرلمان وممثلو الكنيسة والسلك الدبلوماسي الأب مايكل سليم الفرنسسكاني النائب ثروت بخيت النائبة سوزي رفلة العميد الركن محمد الهاشمي، الملحق العسكري في سفارة جمهورية العراق بمصر.

المستشار جميل حليم دكتور جرجس صالح، مستشار قداسة البابا لشؤون الشرق الأوسط، ومن أبناء الجالية، والكنيسة السيد كريم شيخو السيد فؤاد شيخوالسيد عادل مشرقي السيد وجيه نجار الشماس سامح زيندو، السيدة هبة سعد.