نجوم "ذئاب الجبل والمال والبنون" يبدعون في دراما رمضان 2019

عدد كبير من الفنانين الكبار، ظلت أسمائهم عالقة في إذهان المشاهدين لسنوات عديدة، مع أعمالهم الدرامية التي تميزوا بها خلال شهر رمضان، ومن هؤلاء نجوم الدراما بفترة الثمانينيات والتسعينيات، ومطلع الألفية الجديدة: أحمد عبدالعزيز وهادي الجيار وأحمد ماهر.

ورغم تصدر جيل جديد من الفنانين لبطولات مسلسلات رمضان، سواء ممثلين أو مخرجين أو مؤلفين، إلا أنهم استطاعوا أن يجدوا مكانًا لائقًا لهم وسط نجوم العصر الحديث، بحضور قوي خلال دراما رمضان الحالي.

أحمد عبد العزيز .. من المال والبنون إلى كلبش3

ظل الفنان أحمد عبدالعزيز، لعدة سنوات، بطلا لأكثر من مسلسل في رمضان، وحقق بها نجاحًا كبيرًا، وتعتبر أشهر أعماله الدرامية:" المال والبنون بجزئيه، والذي قدم في تسعينيات القرن الماضي، وذئاب الجبل، ومن الذي لا يحب فاطمة، والفرسان، والريس مندي".

وشارك الفنان أحمد عبدالعزيز هذا العام، في بطولة مسلسل "كلبش 3"، أمام أمير كرارة، وهشام سليم، وعدد من نجوم الفن، وجسد شخصية "اللواء جلال" ببراعة شديدة عبرت عن موهبته التقليدية.

هادي الجيار.. وجه مميز في شهر رمضان

يعتبر الفنان هادي الجيار، من الوجوه المميزة في شهر رمضان كل عام، وكان قدم في فترة التسعينات فوازير "أم العريف" مع نيلي، وعددًا كبيرا من المسلسلات منها "العصيان، الراية البيضا، أنا وأنت وبابا في المشمش، الضوء الشارد، المال والبنون" والعديد من الأعمال الأخرى.

ويعتبر الفنان هادي الجيار أحد النجوم الذين شاركوا جيل الشباب في أعمالهم الدرامية، فشارك الفنان محمد رمضان في مسلسل "الأسطورة"، والفنان يوسف الشريف في مسلسل "كفر دلهاب".

وشارك الفنان هادي الجيار هذا العام في مسلسل "ولد الغلابة" من بطولة أحمد السقا، ومسلسل "قمر هادي" من بطولة هاني سلامة ومحسن محيي الدين وحمزة العيلي.

أحمد ماهر ..عودة قوية في "طلقة حظ"

قدم الفنان أحمد ماهر العديد من المسلسلات منها التاريخية والدينية في شهر رمضان، وكان من أبرزها مسلسلات "المصراوية، خلف الله، قضاة عظماء، حبيب الله، ذئاب الجبل" وأعمالا درامية أخرى مميزة.

ويعود الفنان أحمد ماهر، هذا العام في مشاركته بالمسلسل التلفزيوني الكوميدي "طلقة حظ" والذي يعد البطولة الأولى للفنان مصطفى خاطر، ويجسد أحمد ماهر خلال أحداث المسلسل شخصية رئيس عصابة بشكل مميز استطاع أن يحصل على إعجاب الجماهير.