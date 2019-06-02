تزامنًا مع احتفالات مصر بعيد الفطر المبارك، تتنافس الفنادق والقرى السياحية بالمناطق الساحلية مثل الإسكندرية ودهب وشرم الشيخ والغردقة، بتوفير أفضل العروض والتخفيضات لجذب أكبر عدد من النزلاء والزائرين.

وترصد "الوطن" أسعار حجز الفنادق في العيد على النحو التالي:

أولًا: فنادق دهب

1- فندق دييب بلو دايفرز هوستل

يبدأ متوسط سعر الليلة في الفندق من 251 جنيه

يبعد دييب بلو عن مطار شرم الشيخ مسافة 60 دقيقة بالسيارة، ويحتوي مكان الإقامة على مركز غطس، كما تتوفر خدمة الواي فاي في المناطق العامة مجانًا.

2- Gina Motel Dahab

متوسط سعر ليلة الإقامة في الفندق 268 جنيهًا.

يبعد الفندق عن مطار شرم الشيخ الدولي بـ96 كيلومتر.

3- فندق Tango Camp Dahab

متوسط سعر ليلة الإقامة بالفندق 285 جنيهًا.

يقع مكان الإقامة على بعد مسافة قصيرة من الموقع الأثري ومتجر الغوص ومركز شمس للغوص.

4- مشربية ستوديو

متوسط سعر الإقامة لليلة في الفندق 301 جنيهًا.

تحتوي الشقة على تلفزيون ويتم توفير خدمة الواي فاي المجانية في الشقة، وهي مجهزة أيضًا مع مطبخ صغير.

5- قرية لاجون دهب

يبلغ متوسط السعر لليلة الإقامة في الفندق 335 جنيهًا.

تحتوي جميع الغرف غلى شرف مطلة على البحر أو المسبح، كما يقدم المطعم وجبات البوفيه، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية في المناطق العامة.

ثانيًا: فنادق الغردقة

1- فندق Green Garden

متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 937 جنيهًا.

يقع على بعد 6 كيلومتر من نيو مارينا وعلى بعد 7 كيلومتر من جزيرة الجفتون، ويحتوي مكان الإقامة على تكييف وتلفزيون ومطبخ صغير مجهز بالكامل.

2- فندق Hurgada Comfort

متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 1021 جنيهًا.

تتميز الوحدات المكيفة بخدمة واي فاي مجانية ومطبخ مجهز بالكامل، فضلًا عن خدمة تأجير السيارات.

3- فندق الغردقة

متوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1138 جنيهًا.

يقع الفندق على بعد 20 كيلومتر من مدينة الرمال و6 كيلومتر من جزيرة الجفتون، ويقدم خدمة واي فاي مجانية وصالة مشتركة.

4- فندق Luxor Hotel

متوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1205 جنيهًا للفرد.

يقع الفندق وسط مدينة الغردقة والغرف مجهزة بشرفات تطل على البحر مباشرة.

5- س فيو أوتيل

متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 1272 جنيهًا.

يقع الفندق وسط مدينة الغردقة وتحتوي جميع الغرف على شرفة خاصة وتطل معظم الغرف على البحر.

ثالثًا: فنادق شرم الشيخ

1- البدري منتزه شرم الشيخ

متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 1138 جنيهًا.

يقع الفندق على بعد 26 كيلومتر من السوق القديم وتتوفر منطقة شاطئ خاصة في الموقع.

2- فندق لوجينا شرم ريزورت

متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 1703 جنيهًا.

يوفر المنتجع العديد من الأنشطة الترفيهية حيث يمكن للضيوف الاستمتاع فيها مثل لعب البلياردو وطاولة كرة القدم ولعبة الطاولة والشطرنج وكرة القدم.

3- شرم هايتس للشقق السكنية

متوسط السعر للإقامة لمدة 4 ليالي 1741 جنيهًا.

يبعد مكان الإقامة مسافة 23 كيلومتر عن خليج نعمة، ويوفر حديقة ومسبح في الهواء الطلق للزائرين.

4- بورتو شرم الشيخ ريزورت

متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي حوالي 2009 جنيهًا.

منتجع بورتو شرم الشيخ ذات إقامة 4 نجوم، ويضم حديقة وغرفًا مكيفة تحتوي على حمام خاص.

5- فندق Sultan outstanding

متوسط الإقامة لمدة 4 ليالي 2009 جنيهًا.

يقع على بعد 17 كيلومتر من محمية رأس محمد، ويوفر أماكن إقامة مع صالة مشتركة وتراس ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة لراحة الضيوف.

رابعًا: فنادق الإسكندرية

1- Sea Star

متوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1540 جنيهًا.

يقع على بعد 5 كيلومتر من حديقة حيوان الإسكندرية ويوفر خدمة الواي فاي مجانًا.

2- فندق قاعود سبورتينج

متوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1540 جنيهًا.

الفندق للعائلات فقط ويقع على بعد 1.3 كيلومترو من كوبري استانلي، ويقدم غرفًا مكيفة مع حمام خاص، بالإضافة إلى خدمة الواي فاي المجانية.

3- فندق النصر

متوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1741 جنيهًا.

يقع الفندق على بعد 300 متر من محطة الرمل، يحتوي غرفًا بحمامات خاصة وغرفًا بحمامات مشتركة، وتحتوي جميع الغرف على شبكة واي فاي مجانية.

4- فندق الهانوفيل

متوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1808 جنيهًا.

يقع الفندق على بعد 21 كيلومتر من مكتبة الإسكندرية و24 كيلومتر من حديقة حيوان الإسكندرية ونادي سموحة الرياضي.

5- Apartment Miami Area

متوسط سعر الإقامة لمدة 4 ليالي 1574 جنيهًا.

يقع الفندق على بعد 9 كيلومتر من نادي سموحة الرياضي، تحتوي الشقة على غرفتي نوم وحمام، وتتوفر مواقف خاصة للسيارات لكل الشقة.