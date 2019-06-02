بعث الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقدم شاروبيم التهنئة للرئيس بالإنابة عن شعب محافظة الدقهلية وقيادتها التنفيذية والأمنية والشعبية وقال: "سائلين المولى عز وجل أن يرعاكم ويحفظكم لتواصلوا بجهدكم الموفور وعطائكم الموصول مسيرة النهضة والتنمية في شتى المجالات السياسية والاقتصادية، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم وفي ظل قيادتكم الحكيمة آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار".

وأضاف محافظة الدقهلية خلال البرقية "نعاهد الله ونعاهدكم بالوقوف خلف قيادتكم الرشيدة صفا واحدا مخلصين وأمناء نبارك خطواتكم على الصعيدين الداخلي والخارجي وحريصين على تنفيذ خططكم الطموحة، داعين الله أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية ويسدد على طريق الخير خطاكم وأن يديمكم لمصرنا الغالية قائدًا عظيمًا وكل عام وأنتم ومصر بخير".