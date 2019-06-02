بحث الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، مع زينهم عيسى، وكيل وزارة المالية بكفرالشيخ، منظومة التحصيل الإلكتروني، تنفيذا لقرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 الصادر في 29 ديسمبر 2018 م، وذلك في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات رقم 89 لسنة 2017م، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 123 لسنة 2017 م، وقرار وزير المالية رقم 269 والمعدل بالقرار رقم 760 لسنة 2018م.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تحاول أن تطبق فكرة الشمول المالي، موضحا أنه جزء منه يتمثل في عملية الدفع الإلكتروني وهو التحصيل الإلكتروني.

وأشار إلى أن "الجميع فى حاجة إلى تسهيل عملية الانتقال من العمل الذى كان يتم بشكل يدوي إلى شكل مميكن، وتتجه الدولة في الفترة المقبلة إلى التعامل بشكل غير نقدي، وهدف النظم المالية تسهيل الأمور وتطبيق القواعد وليس تصعيب الأمور على المواطنين".

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بنداري، السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب مختار طه، مدير عام الحسابات بالمحافظة.