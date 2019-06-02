لم يبدوا على وجه، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، هيكتور كوبر، الخوف أو القلق خلال مقلب برنامج "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، ويُعرض على شاشة "إم بي سي مصر".

والتزم "كوبر"، الصمت طوال المقالب التي وقع فيها في البرنامج، حتى بعد ارتداء رامز شخصية "الغوريلا"، حيث وقف وقتها كوبر صامتًا، وفور كشف رامز عن شخصيته الحقيقية، قام كوبر باحتضانه ودخل في نوبة من الضحك.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر السابق :"عجبتني الغوريلا أوي". وتدور فكرة البرنامج حول استضافة أﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻيله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق أسيا، حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن ھﻧﺎ ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر "غوريلا مُفترسة" من بين الأشجار والأدغال، أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا ما يُزيد من فزعه وخوفه.