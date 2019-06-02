شارك العمدة إدريس أبوالسويطية، عمدة قبيلة الجميعات بمطروح، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، في حفل إفطار الأسرة المصرية بالقاهرة، الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة.

وقال العمدة إدريس، لـ"الوطن"، "إننا كقبائل مطروح نقف خلف الرئيس وقواتنا المسلحة وجميع الاجهزة من أجل مزيد من التنمية وإقامة المشروعات، التي نشعر بها في مطروح ونراها في جميع ربوع المحافظة وعلى مستوى مصر، بالإضافة إلى محاربة الاٍرهاب والحفاظ على أمن وأمان مصرنا الغالية".

وأضاف، "قبائل وجميع أبناء مطروح المخلصين حراسا لبوابة مصر الغربية نجدد بيعتنا لفخامة الرئيس من أجل غد أفضل".