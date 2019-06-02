اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن، اليوم، دورتها الرمضانية لكرة القدم بمركز شباب كبريت، بحضور المحاسب أحمد خشانة، أمين عام الحزب بالمحافظة، وعدد من أمناء الأمانات النوعيه بالمحافظة.

وحضر الختام سعيد محمد، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة وكبار عائلات كبريت، وسيد عبدالحميد الكرماوي، أمين قطاع الأعمال بقسم الجناين، وعبدالله مكي، أمين شباب قسم الجناين، ولفيف من أبناء الجناين.

وقال أحمد خشانة، أمين الحزب بالسويس، إن المباراة النهائية بين فريقي شباب كبريت وشباب السويس، والتي انتهت بفوز فريق شباب كبريت بثلاث أهداف مقابل لا شيء لشباب السويس، وتم عقب نهاية المباراة توزيع الجوائز على الفرق الفائزة.