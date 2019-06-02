إصابة قاض ومصرع زوجته وابنتيه في انقلاب سيارة بقنا

أصيب مستشار بهيئة قضايا الدولة وابنه، فيما لقيت زوجته وابنتاه مصرعهما، مساء اليوم، في حادث انقلاب سيارتهم على طريق قنا الصحراوي.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمود حسن، مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق قنا الصحراوى، نتج عنها إصابة المستشار محمد مطاوع، بهيئة قضايا الدولة وابنه بإصابات متنوعة، وتم تحويلهما إلى مستشفى قنا الجامعي، فيما لقيت زوجته وابنتاه مصرعهما، وتم نقل جثامينهم إلى مستشفى قنا العام.

تبين من التحريات الأولية أن المستشار وأسرته كانوا في طريقهم إلى مسقط رأسه بقرية السنابسة التابعة لمركز الوقف، لقضاء إجازة عيد الفطر، إلا أن السيارة انقلبت بهم قبل وصولهم إلى قنا.