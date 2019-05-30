لقي عاملان بورشة سمكرة، مصرعهما، بعد أن صدمتهما سيارة نقل، بالطريق الدائري أمام عزبة ألياس، بمركز الفيوم، وتم نقل جثتيهما لمستشفى الفيوم العام، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصرع مواطنين بالطريق الدائري أمام عزبة ألياس.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان الحادث، وتبين أن السيارة رقم 3247 ف ج د نقل الفيوم، قيادة "محمد.ص.م" (23 سنة-سائق)، ومقيم بقرية ابهيت الحجر بمركز سنورس، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، صدمت كلا من "أدهم أشرف.ع" (13 سنة-عامل)، ومقيم بعزبة رمزي، و"عمرو ممدوح.ع" (14 سنة-عامل)، ومقيم بالسلخانة، توفيا فور وقوع الحادث، أثناء وجودهما أمام ورشة السمكرة محل عملهما، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بهما.

وذكر البيان الأمني، أنه تم نقل جثتي المتوفيان لمستشفى الفيوم العام، وإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور والتحفظ على السيارة وقائدها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات بشأن الواقعة وظروفها.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 15130 لسنة 2019م جنح مركز الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.