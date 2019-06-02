عاجل| التليفزيون السوري: استهداف مطار تيفور العسكري بعدة صواريخ

أعلن التليفزيون السوري، استهداف مطار تيفور العسكري بعدة صواريخ.

وفي العام الماضي، تعرض مطار تيفور العسكرى في حمص، لهجوم بالصواريخ تصدت له الدفاعات الجوية السورية، حسبما ذكر التليفزيون السورى، وسط توجيه اتهامات سورية بضلوع واشنطن في التنسيق لتلك الهجمات.

ورغم الاتهامات الموجهة من مصادر عسكرية سورية - في ذلك الوقت- إلى واشنطن بالوقوف وراء التنسيق للهجوم على مطار تيفور السوري، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية، نفت صلتها بالهجوم، فيما علقت موسكو، بأن الحادث ناتج عن طائرات إسرائيلية دخلت الأجواء اللبنانية.