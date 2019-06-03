خبير يوضح أهمية صناعة الأقمار الصناعية في مصر وإطلاقها محليا

خطوة جديدة تخطوها مصر نحو التقدم العلمي، حيث أصدرت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، أولى الخطوات الفعلية لامتلاك مصر القدرة على بناء الأقمار الصناعية وإطلاقها من الأراض المصرية، حيث أصدر رئيس الوزراء، قراره رقم 1272 لسنة 2019، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 2018 بإنشاء وكالة الفضاء المصرية.

الدكتور حسين الشافعي، رئيس الجمعية المصرية الروسية للعلوم والثقافة، مستشار وكالة الفضاء الروسية والبيلاروسية بالشرق الأوسط، قال إن مصر من الدول الأولى التي دخلت مجال الفضاء، ففي فترة الستينات أطلقت مصر برنامج الفضاء المصري، إلا أنه توقف بسبب الحروب.

وأضاف الشافعي لـ"الوطن"، أن هذا المشروع بحاجة إلى كيان علمي رسمي يضم كل المتخصصين في هذا المجال مثل مشروع وكالة الفضاء المصرية التي أصدر الرئيس السيسي قرارا بإنشائها، بالإضافة إلى بنية تحتية تكنولوجية قوية من خدمات الإنترنت والشبكات اللا سلكية وتكنولوجيا البرمجة الحديثة.

وأكد مستشار وكالة الفضاء الروسية بالشرق الأوسط، أن علوم الفضاء أصبحت تدرس في جميع دول العالم المتقدم، موضحا أنه في عدد كبير من الدول يتم تدريس علوم الفضاء في المدارس الثانوية، ويتم عمل مشروع تخرج لهؤلاء الطلاب عن طريق عمل مجسمات أقمار صناعية مصغرة.

وتابع: "صناعة الأقمار الصناعية واحدة من أكثر الصناعات المربحة في العالم، إذ تبلغ أرباح مبيعاتها إلى ما يقرب 400% من التكلفة الأصلية"، مشيرا إلى أنه إذ نجحت مصر في إنتاج إقمار صناعية ستجني أربحا تصل لمليارات.

أما عن الاختلاف بين الأقمار الصناعية التي أطلقتها مصر في السابق أو الخطة التي تنوي مصر اتخاذها، أكد "الشافعي" أن الأقمار التي أطلقتها مصر في السابق أنتجتها دولا أخرى باسم مصر ودفعت مصر تكلفتها، وأن خطوة التصنيع تعتمد على شراء مصر جميع مستلزمات التصنيع وتصنيع القمر الصناعي كاملا في أحد مصانعها.

وتشمل اللائحة التنفيذية بند ترأس المجلس الأعلى لـ"وكالة الفضاء المصرية"، رئيس الجمهورية، بعضوية 11 فردا، هم: رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس في حالة غيابه، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والاتصالات، والمالية، والبحث العلمي، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي لـ"الوكالة"، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أن يعقد المجلس اجتماعاً بدعوة من رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء مرة على الأقل كل عام.