قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن أمس كان يوم انتصار، وحافل بكل المعاني للجيش الوطني الليبي.

وأضاف المسماري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في بنغازي، أن الجيش الوطني الليبي قتل أكثر من 31 إرهابيًا وعشرات من الأسرى والمعتقلين الذين تم القبض عليهم، وأنه دمر عددا كبيرا من الآليات المسلحة والدبابات وقطع المدفعية.

وأوضح أنه تم استرداد مجموعة كبيرة من الآليات تتجاوز 25 آلية، تم استرجاعها من الجماعات الإرهابية، لافتا أن الإرهابيين كانوا يركزون هجومهم على مطار طرابلس الدولي مع مشاغلة قوات الجيش الوطني في القطاع الشرقي والجنوبي، وأن الهجوم تم تدميره بالكامل.

وتابع: "القوات الجوية دعمتنا بإمداد ناري في عدد من المناطق، واستهدفت تحركات للعدو في عدة مواقع أخرى"، موجهًا التحية لجنود وأبطال الجيش الوطني الليبي.

وأكد أنهم رصدوا تحركات لـ"داعش"، وأن هناك إصدارات مرئية للتنظيم ليرسل رسالة بأن "التنظيم قادر على القيام ببعض العمليات"، مشيرًا إلى أنها حالة من اليأس التي أصابت التنظيم بعد المواجهات الأخيرة.

وأعلن مقتل الإرهابي أحمد سالم المعداني، وهو عنصر سابق في "كتيبة ليبيا الحرة" في بنغازي، تم تأسيسها بواسطة جماعة الإخوان الإرهابية عام 2011، وأيضًا إصابة الإرهابي علي عياد الهاشمي، الذي التحق بميليشة 315 بمصراتة.