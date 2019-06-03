تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا لاحتفال الاقتصادي المصري الدكتور محمد العريان، بفوز نادي ليفربول الإنجليزي ببطولة دوري أبطال أوروبا وإحراز النجم محمد صلاح لأحد هدفي المباراة.

وظهر العريان مرتديًا "تي شيرت" صلاح، خلال الصور التذكارية التي التقطها احتفالًا بالإنجاز الاوروبي للفرعون المصري محمد صلاح.

ومحمد العريان هو اقتصادي مصري يعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وشغل منصب الرئيس التنفيذي في مؤسسة بيمكو الاستثمارية العالمية، التي تدير أصولا تزيد قيمتها على 1100 مليار دولار أمريكي، ويعتبر من أبرز الاقتصاديين على مستوى العالم.