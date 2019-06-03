في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية بحسب الهيئة العامة المصرية للمساحة، كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:10
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 3:37
أذان المغرب 7:00
أذان العشاء 8:34
مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد
أذان الفجر 3:00
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 3:28
أذان المغرب 6:51
أذان العشاء 8:25
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:10
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 3:29
أذان المغرب 6:52
أذان العشاء 8:25
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
أذان الفجر 3:22
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 3:19
أذان المغرب 6:43
أذان العشاء 8:10
مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية
أذان الفجر 3:09
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:55
أذان العشاء 8:28
مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية
أذان الفجر 3:04
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:31
أذان المغرب 6:54
أذان العشاء 8:28