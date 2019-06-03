مواقيت الصلاة اليوم في مصر

في إطار الخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في عدد من مدن ومحافظات الجمهورية بحسب الهيئة العامة المصرية للمساحة، كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:10

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 3:37

أذان المغرب 7:00

أذان العشاء 8:34

مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

أذان الفجر 3:00

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 3:28

أذان المغرب 6:51

أذان العشاء 8:25

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:10

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 3:29

أذان المغرب 6:52

أذان العشاء 8:25

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر 3:22

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 3:19

أذان المغرب 6:43

أذان العشاء 8:10

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

أذان الفجر 3:09

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 3:31

أذان المغرب 6:55

أذان العشاء 8:28

مواقيت الصلاة في محافظة الدقهلية

أذان الفجر 3:04

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:31

أذان المغرب 6:54

أذان العشاء 8:28