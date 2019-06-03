بعد غياب 29 سنة.. حسن يوسف يؤكد لـ"الوطن" عودته للمسرح من السعودية

أكد النجم الكبير حسن يوسف عودته للمسرح من جديد بعد غياب 29 عاما منذ مشاركة محمد عوض ويونس شلبي وشهيرة في بطولة مسرحية "تصبح على خير يا حبة عيني"، وذلك من خلال مسرحية "ليلة زفاف المرحوم"، والتي ستعرض في مدينة "الدمام" السعودية، في الفترة من 5 إلى 7 يونيو الجاري.

يوسف أضاف في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن المسرحية الجديدة من تأليف أحمد الإبياري، وهو مؤلف مسرحية "تصبح على خير يا حبة عيني" آخر مسرحيات النجم الكبير، ومن إخراج إسلام إمام.

النجم الكبير أوضح كذلك أن المسرحية الجديدة يقوم ببطولتها كل من عمر حسن يوسف وإيمي طلعت زكريا والنجم طلعت زكريا والمطرب شعبان عبدالرحيم وإيمان السيد، ونخبة من الممثلين الشباب.

وسبق للنجم حسن يوسف المشاركة في عدد من المسرحيات من قبل، مثل " البهلوان" مع شهيرة وليلى فهمي، و"ليلة حاولت أنساها" مع ميمي جمال ورياض الخولي، و"مقالب سكابان" مع محمد عوض وعبدالمنعم مدبولي، و"دول عصابة يا بابا" مع محمد نجم وبدرية السيد ووحيد سيف، وكان آخرها "تصبح على خير يا حبة عيني".

وكانت هيئة الترفيه السعودية أعلنت عبر موقعها الرسمي برنامج فعاليات عيد الفطر المبارك، والتي كان من بينها عدد من العروض المسرحية مثل "ليلة زفاف المرحوم"، وعرض "أمين وشركاه" لأحمد أمين، ومسرحية "ريا وسكينة".